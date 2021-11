Armes à feu illégales: le ministre fédéral de la Justice réagit

Quelques jours après la déclaration de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui implorait Ottawa de resserrer les peines pour les armes à feu illégales, le ministre de la Justice, David Lametti, a assuré qu’il s’agit d’une priorité au pays.

De passage à Laval lors d’un point de presse en lien avec le prolongement de l’autoroute 19, le ministre de la Justice n’a pu éviter le sujet avec les journalistes.

«Le Code criminel est très fort, mais on doit évidemment gérer [le problème en lien avec] les armes à feu. On a déjà banni les armes d’assaut», a fait savoir le ministre Lametti.

«On travaille avec des forces policières. On a mis des ressources là-dedans et de la programmation. C’est un programme complexe, mais on travaille là-dessus et on travaille bien», a-t-il poursuivi.

La pression est de plus en plus lourde sur Ottawa en ce qui a trait la violence liée aux armes prohibées, avec la mort d’un adolescent de 16 ans dans l’arrondissement Villeray-Montréal-Nord-Parc-Extension, dimanche dernier.

Le jeune Thomas Trudel, un garçon sans histoire, a alors été atteint mortellement d’un projectile pendant qu’il se promenait au croisement de la rue Villeray et de la 20e Avenue.

M. Lametti, qui se dit «triste» de la récente recrudescence de violence dans la métropole, a rappelé que les libéraux ont fait des promesses en ce sens pour calmer le jeu.

«On a fait plus que n’importe quel gouvernement de l’histoire canadienne pour les armes à feu. On a banni les armes d’assaut, c’est très important», a assuré le ministre. «On va continuer de renforcer les lois et les ressources qu’on donne aux services frontaliers et policiers. On travaille très fort là-dessus.»

Mercredi soir, le premier ministre canadien Justin Trudeau a pris la parole une première fois pour réagir au meurtre de Thomas Trudel, 16 ans, à Montréal.

«Cette tragédie nous brise le cœur», a clamé Justin Trudeau.

Ce dernier a assuré que son gouvernement travaillait déjà pour contrer ce fléau.

