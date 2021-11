Grave accident de la route dans Lanaudière

Un conducteur de 42 ans luttait toujours pour sa vie, vendredi après-midi, quelques heures après avoir été impliqué dans une violente collision avec un poids lourd, à Saint-Thomas, dans la région de Lanaudière.

L’accident s’est produit vers 10 h 30 sur la route 158, sur un tronçon où la limite de vitesse permise est de 90 km/h.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon la Sûreté du Québec, une voiture et un camion-citerne ont d’abord été impliqués dans une collision frontale, près de l’intersection du rang de la Grande-Chaloupe.

«Après l’impact, la voiture aurait fait un 180 degrés et aurait été heurtée à nouveau par le poids lourd», a indiqué la sergente Marythé Bolduc, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La petite voiture bleue a finalement terminé sa course dans le fossé, en bordure de la chaussée. Son conducteur a rapidement été transporté à l’hôpital pour traiter de graves blessures.

En début d’après-midi, il se trouvait dans un état critique et les médecins craignaient pour sa vie. Quant au chauffeur du poids lourd, il s’en est tiré indemne. Un enquêteur en scène de collision a été dépêché sur place pour tenter d’identifier la cause et les circonstances de l’accident.

Par conséquent, un tronçon de la route 158 a été complètement fermé à la circulation pendant quelques heures.

