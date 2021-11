Photo courtoisie

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) présente, pour la 5e année, son Mois de la sensibilisation au cancer du poumon. Depuis le 1er novembre, la campagne publicitaire « Inspirez. Expirez. Donnez. » est déployée dans les médias traditionnels et sur les plateformes numériques. L’objectif : vous sensibiliser aux importantes percées scientifiques qui ont été réalisées au cours des dernières années à l’Institut qui permettent de mieux comprendre et traiter le cancer du poumon. Chaque année, le cancer pulmonaire tue plus de Canadiens que les cancers du sein, de la prostate et du côlon réunis. C’est pourquoi, durant le mois de novembre, la Fondation IUCPQ vous invite à prendre le temps d’inspirer, d’expirer et de donner pour faire naître l’espoir auprès de tous les patients et de leur famille. Textez le mot Souffle au 20222 ou faites un don au fondation-iucpq.org. Plusieurs médecins se sont impliqués dans cette campagne, notamment le Dr Mathieu Simon (photo), pneumologue et chef des soins intensifs à l’IUCPQ-ULaval.

Nouveau président à l’ARQ

L’Association Restauration Québec (ARQ) a profité de son assemblée générale annuelle des membres, tenue récemment à Trois-Rivières, pour annoncer qu’Hugues Philippin (photo), propriétaire du restaurant Chic Alors ! à Québec, occupera le poste de président pour l’année financière 2021-2022. Actif au sein du conseil d’administration de l’ARQ depuis 2016, il succède à Claudine Roy, de l’Auberge sous les arbres (Gaspé), qui a terminé son mandat et qui siégera dorénavant au CA à titre de présidente ex officio. Deux nouvelles administratrices font leur entrée au CA de l’ARQ, Valérie Kennedy, du Steakhouse St-Charles (Sainte-Thérèse) et Sophie Bisson-Dambremont, du Bistro Montebello (Montebello).

70 ans

Serge Lafond (photo) de Québec (Notre-Dame-des-Laurentides) célèbre aujourd’hui son 70e anniversaire de naissance. Retraité depuis cinq ans (2016) de GCR Centre de pneus (où il a travaillé pendant 43 ans), il se tient occupé avec différents travaux extérieurs et joue régulièrement à la « gardienne » avec sa femme Nicole. D’ailleurs, sa conjointe, ses deux enfants (Cynthia et Maxime) et ses trois petits-enfants (Louis-Samuel et Laurence, 3 ans, et la toute dernière Ophélie, 6 mois) lui souhaitent de passer une belle journée d’anniversaire.

En souvenir

Le 19 novembre 1997. Le numéro 66 de Mario Lemieux est retiré par les Penguins de Pittsburgh deux jours après son intronisation au Temple de la renommée du hockey. Lemieux reçoit de nombreux cadeaux ainsi que des dons à sa fondation avant de prendre le micro pour remercier la salle comble du Mellon Arena.

Anniversaires

Réjean Lemelin (photo) gardien de but de la LNH (1978-93) avec Atlanta, Calgary, Boston, 67 ans...Patrick Kane, hockeyeur de la LNH (Blackhawks), 33 ans...Jodie Foster, actrice américaine, 59 ans...Meg Ryan, actrice américaine, 60 ans...Claude Quenneville, ex-commentateur de sport retraité de la SRC, 72 ans...Dennis Hull, hockeyeur de la LNH (1964-78) avec Chicago et Détroit, 77 ans...Ted Turner, magnat des médias américain (TBS, CNN), 83 ans.

Disparus

Le 19 novembre 2016 : Donald Farley (photo), 46 ans, skieur de fond qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 1998 et à ceux de Salt Lake City en 2002... 2018 : Michel Pepin, 57 ans, journaliste qui a notamment travaillé au bureau parlementaire de Radio-Canada à l'Assemblée nationale... 2018 : Dan Maloney, 68 ans, ancien porte-couleurs des Maple Leafs de Toronto de 1978 à 1982 et entraîneur dans les années 1980 (Toronto et Winnipeg) ... 2011 : Francis Higginson Cabot, 86 ans, concepteur des Jardins de Quatre-Vents à Cap-à-l'Aigle et fondateur d'Héritage Charlevoix... 2010 : Pat Burns, 58 ans, policier et entraineur dans la LNH... 2003. Roland Leclerc, 57 ans, prêtre et animateur d’émissions religieuses. 1991. Gilles Rivard, 42 ans, auteur-compositeur-interprète...1959. Mgr Joseph Charbonneau, 66 ans, ancien archevêque de Montréal.