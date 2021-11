Kevin Labanc bientôt suspendu?

L’attaquant des Sharks de San Jose Kevin Labanc risque d’écoper d’une suspension pour un croc-en-jambe servi à son rival des Blues de St. Louis Tyler Bozak durant la première période du match de jeudi.

D’ailleurs, le patineur fautif devra justifier son geste auprès du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale, vendredi. Malgré une violente chute sur la bande et une torsion apparente de la jambe, Bozak s’en est tiré indemne. Auteur de deux buts et autant de mentions d’aide en 11 parties cette saison, Labanc a reçu une pénalité mineure pour avoir fait trébucher et les siens se sont inclinés 4 à 1.

Les Sharks accueilleront les Capitals de Washington à la prochaine sortie, samedi.