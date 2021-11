Le CH lance un concours de francs-tireurs

Pendant que ses joueurs peinent à marquer des buts cette saison, le Canadien de Montréal semble vouloir rechercher un franc-tireur insoupçonné au sein du public.

Ainsi, l’organisation du Tricolore a diffusé vendredi un communiqué dans lequel elle invite les intéressés à se renseigner au sujet d’une activité promotionnelle qui se tiendra durant le deuxième entracte des matchs présentés les samedis soir au Centre Bell. Un partisan aura la chance d’empocher un magot de 500 000 $, en autant qu’il touche la cible trois fois d’affilée avec des tirs au but.

D’ailleurs, le niveau de difficulté du troisième lancer à réussir sera particulièrement relevé. Selon la missive transmise aux médias, le concurrent devra s’exécuter à partir de la ligne bleue opposée et expédier la rondelle dans un espace restreint à la hauteur de la ligne des buts. Ceux comptant un but seulement à leur première tentative – effectuée sur la ligue bleue rapprochée – obtiendront des vêtements d’une valeur supérieure à 300 $. Les participants réussissant leur coup également à leur deuxième tir, provenant du centre de la patinoire, gagneront une paire de billets de saison dans la section des sièges blancs pour la prochaine campagne.

Le Tricolore en arrache autant sur la glace que dans les gradins en 2021-2022. Le club a amassé quatre victoires en 19 parties jusqu’ici, les bancs inoccupés au Centre Bell étant de plus en plus visibles et nombreux.

