Le cirque pour Noël au Quartier Petit Champlain et Place-Royale

Destination de prédilection pour se plonger dans l’ambiance de Noël en faisant ses emplettes du temps des Fêtes, le Quartier Petit Champlain et Place-Royale présenteront en décembre des prestations surprises de Flip Fabrique, qui en mettront plein la vue aux petits comme aux grands.

Et ce n’est pas tout ! Des chorales entonneront des chants de Noël à travers les rues historiques, ainsi qu’au Parc Félix-Leclerc et sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires, alors que l’immense sapin généreusement garni au cœur de la place Royale allumera des étoiles dans les yeux des passants. Les gens pourront même s’émerveiller devant une projection de flocons sur la Maison Chevalier, via la rue du Cul-de-Sac.

Et pour se gâter ou faire plaisir aux êtres chers, la Coopérative du Quartier Petit Champlain propose à nouveau ses cartes-cadeaux, en offrant une bonification de 30% du montant acheté, à dépenser dans ses 43 boutiques, excluant celles de Place-Royale. Il est possible de se les procurer au quartierpetitchamplain.com, d’ici le 20 décembre.

Rendez-vous dès maintenant vous imprégner de l’esprit de Noël et dénicher des présents uniques, dans les décors illuminés et magiques du Quartier Petit Champlain et de Place-Royale.