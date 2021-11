L'engouement pour la pêche blanche atteint des sommets à Saguenay

La pêche blanche est si populaire que de nouveaux emplacements pourraient être ajoutés dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay pour répondre à la demande des adeptes.

Tous les terrains disponibles pour la pêche au poisson de fond se sont envolés en moins d'une heure, mardi.

«L'année dernière, on avait ouvert les réservations à midi. Ça s'était comblé en plus ou moins trois heures. Cette année, ça s'est comblé en moins d'une heure. Il reste encore des places pour la pêche à l'éperlan, mais le poisson de fond s'est comblé très rapidement», a indiqué Roxanne Fortin, la directrice adjointe aux opérations chez Contact nature, l'organisme qui gère les sites de pêche blanche dans l'arrondissement de La Baie à Saguenay.

Le président de Promotion pêche et adepte bien connu, Rémi Aubin, constate l’engouement monstre. Il n'en revient pas.

«Moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, une popularité comme ça pour les cabanes à pêche. Avant, c'était fou. Mais là, c'est complètement malade», s’est-il exclamé.

Retour des poissons de fond

La pandémie a amené de nouveaux adeptes, mais selon lui, ce n'est pas la seule explication. «Il y a un retour du poisson de fond, on le sait, on l'a remarqué. Le sébaste est de retour. La pêche est meilleure. Ça parait. Donc quand la pêche est meilleure, c'est comme quand le Canadien de Montréal gagne, on achète des billets. Là, la pêche est bonne, le monde veut s'inscrire!», a-t-il comparé.

Devant cette situation exceptionnelle, l'organisme Contact Nature s'est placé en mode solution. Des demandes ont été acheminées à la Ville de Saguenay pour pouvoir ajouter des terrains supplémentaires.

«Je peux vous garantir qu'en ce moment, on est en train de travailler à l'ajout de rues, de terrains pour le poisson de fond dans les deux secteurs [Anse-à-Benjamin et Grande-Baie]. On est dans les démarches et on fait le plus vite possible pour pouvoir les offrir aux pêcheurs rapidement... Mais c'est sûr qu'il faut travailler avec plusieurs aspects, dont la présence des fissures», a expliqué Roxanne Fortin.

Cabane rénovée, pas d’emplacement

Contact nature voudrait être en mesure d'implanter une centaine de nouveaux emplacements. Les deux sites comptent présentement 996 terrains autant pour la pêche à l'éperlan qu'au poisson de fond.

«On a tous espoir que le problème se règle. C'est un beau problème pour la Ville... Et on a tout intérêt à le régler», a affirmé Stéphane Lefèbvre, un adepte de pêche blanche.

Ce dernier a investi près de 7000 $ pour rénover sa cabane à pêche dans les derniers mois, mais il ne sait toujours pas s'il pourra en profiter. M. Lefèbvre fait partie de ceux qui n'ont pas réussi à réserver un emplacement. Il fonde beaucoup d'espoir sur la création de nouveaux terrains et attend des réponses avec impatience.