Les billets pour le Grand Prix du Canada bientôt en vente

Les passionnés de course automobile pourront se procurer, dès le 6 décembre, des billets pour le Grand Prix du Canada 2022 qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin prochain.

Après deux ans d'absence du Championnat du monde de la Formule 1, le Grand Prix du Canada rouvre ses portes en 2022. «Ça fait plus de deux ans que nous avons accueilli les amateurs de course automobile au circuit Gilles-Villeneuve et nous sommes impatients de les revoir en 2022 après une attente qui a semblé interminable», a déclaré François Dumontier, Président et Chef de la direction du F1GPCanada, dans un communiqué vendredi.

Les amateurs désirant se procurer des billets pourront le faire via le site web de l'événement au gpcanada.ca ou en communiquant avec la billetterie au 514-350-0000 du lundi au vendredi entre 9 h à 21 h ou les week-ends entre 9 h et 17 h.

