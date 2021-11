Les conifères, palmiers du nord

À l’instar des palmiers qui constituent l’élément végétal le plus symbolique des milieux tropicaux, les conifères sont de véritables emblèmes des pays nordiques, tels que le Canada.

Les conifères permettent non seulement de structurer les aménagements paysagers par leur présence imposante, mais ils leur donnent aussi de l’attrait durant toute l’année puisqu’ils figurent parmi les rares végétaux qui conservent leur feuillage durant l’hiver. La beauté d’une épinette recouverte de neige après une tempête hivernale n’a pas d’égal.

Voici la description de quelques conifères qui, grâce à leur feuillage persistant, enjolivent les jardins durant la période hivernale et que vous pourrez planter au printemps prochain. Comme la majorité des conifères ne cessent pas vraiment de croître – tout au plus, ils vont stabiliser leur croissance lorsqu’ils atteignent leur maturité –, les dimensions données ici correspondent à celles qu’ils atteindront après une dizaine d’années.

If du Japon « Dwarf Bright Gold »

Photo courtoisie

Hauteur : 1,20 m

Largeur : 1,50 m

Feuillage : vert, jeunes pousses jaunes

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre

Sol : riche et humide, mais bien drainé

Rusticité : zone 4

L’if du Japon est l’un des conifères les mieux adaptés aux hivers rigoureux qui sévissent dans l’est du Canada. L’if du Japon « Dwarf Bright Gold » ne fait pas exception puisqu’il est rustique en zone 4, sans qu’il soit nécessaire de le protéger durant la saison hivernale. Ce magnifique cultivar possède des aiguilles de couleur verte et ses nouvelles pousses printanières sont de couleur jaune vif. Il s’agit d’un conifère au port dense qui atteint environ 1,20 m de hauteur après une dizaine d’années de culture. On peut planter cet if au soleil comme à l’ombre, dans un sol riche en humus, humide, mais bien drainé.

Mélèze « Varied Directions »

Photo courtoisie

Hauteur : variable selon le point de greffe

Largeur : 3 m

Feuillage : vert tendre

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : léger et frais, mais bien drainé

Rusticité : zone 4

Avec son allure architecturale, voilà un magnifique conifère qui en séduira plus d’un. Il s’agit d’un cultivar greffé sur tige dont le feuillage retombe gracieusement, rappelant celui du fameux cèdre de l’Atlas pleureur. Le mélèze est l’un des rares conifères qui perdent leurs aiguilles avant l’hiver. Il arbore de longues et douces aiguilles de couleur vert tendre qui prennent une teinte jaune dorée en novembre avant de tomber au sol.

Pin sylvestre « Slim Jim »

Photo courtoisie

Hauteur : 3 m

Largeur : 1 m

Feuillage : vert bleuté

Ensoleillement : soleil

Sol : léger et bien drainé

Rusticité : zone 3

Ce pin écossais possède un port colonnaire très compact. Contrairement au cultivar « Fastigiata », ses solides branches n’ont pas tendance à ployer sous le poids de la neige. Ses aiguilles rigides sont d’un joli vert bleuté et contrastent avec l’écorce de son tronc qui est teintée d’orange. De croissance lente, il atteint 3 mètres de hauteur sur environ 1 mètre de largeur après une dizaine d’années. Il est rustique jusqu’en zone 3.

Pruche du Japon « Loowit »

Photo courtoisie

Hauteur : 80 cm

Largeur : 80 cm

Feuillage : vert foncé, persistant

Ensoleillement : mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Sol : riche et humide, mais bien drainé

Rusticité : zone 4

La pruche du Japon « Loowit » est un conifère nain au port arrondi et compact. Elle arbore un feuillage composé d’innombrables petites aiguilles vertes, très courtes, semblables à des grains de riz. Cette pruche du Japon possède une excellente résistance au vent et au froid, probablement supérieure à celle de la pruche de l’est, une espèce indigène du Canada.

Sapin de Corée « Horstmann’s Silberlocke »

Photo courtoisie

Hauteur : 3 m

Largeur : 1,50 m

Feuillage : vert et gris

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : riche, humide, mais bien drainé

Rusticité : zone 4 b

Le sapin de Corée « Horstmann’s Silberlocke » est un conifère vraiment magnifique ! Il possède un feuillage tout à fait original puisque ses aiguilles de couleur verte sont retroussées et présentent un revers de couleur grise. Il porte également des cônes de couleur violacée. Comme sa croissance est lente, il atteint environ 3 mètres de hauteur après une vingtaine d’années. Ce conifère apprécie un sol bien drainé, humide et humifère.

Thuya d’Occident « Jantar »

Photo courtoisie

Hauteur : 3 m

Largeur : 1 m

Feuillage : jaune, persistant

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité : zone 4

Ce thuya – communément appelé cèdre – au port érigé et étroit présente un dense feuillage de couleur jaune tournant au jaune ambré durant l’hiver. Originaire de Pologne, le thuya « Jantar » est en fait la version dorée du très populaire cultivar « Smaragd ».