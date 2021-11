L’infirmerie déborde à Edmonton

Bien que les Oilers d’Edmonton aient vaincu les Jets de Winnipeg 2 à 1 en prolongation, jeudi soir, cette victoire a été lourde de conséquences à la ligne bleue, puisque deux défenseurs ont été blessés.

• À lire aussi: Un défi qui allume Pierre-Luc Dubois

• À lire aussi: Une saison «historique» en vue pour le CH?

L’équipe albertaine devra composer sans les services de son meilleur arrière, Darnell Nurse, qui a complété le match malgré une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Celui qui n’a pas raté de rencontre depuis la saison 2016-2017 devrait vraisemblablement être à l’écart pendant quelques semaines, selon le site NHL.com.

Nurse, qui compte 11 mentions d’aide en 16 rencontres, a passé plus de 30 minutes sur la patinoire face aux Jets. Il est le cinquième défenseur le plus occupé dans la Ligue nationale de hockey (LNH), avec un temps de glace moyen par rencontre de 26 min 06 s.

Le nom de Slater Koekkoek a aussi été placé sur la liste des blessés. L’arrière de 27 ans a été touché au bas du corps en première période. Quelques instants après être revenu au jeu au deuxième engagement, il a quitté pour de bon la partie.

Les défenseurs William Lagesson et Philip Broberg ont ainsi été rappelés de la Ligue américaine par les Oilers.

À sa première saison en Amérique du Nord, le prometteur Broberg se démarque avec 10 points en 13 rencontres avec les Condors de Bakersfield. L’athlète de 20 ans, qui a été sélectionné au huitième rang du repêchage de 2019, devrait effectuer ses débuts dans la LNH samedi, lorsqu’Edmonton recevra les Blackhawks de Chicago.

Le gardien de but d’expérience Mike Smith a quant à lui vu son nom placé sur la liste des blessés à long terme. L’athlète de 39 ans est à l’écart depuis le 21 octobre et aurait aggravé sa blessure au bas du corps la semaine dernière. Il a présenté une fiche de 2-0-0 en trois départs, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 3,08 cette saison.

À voir aussi