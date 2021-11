L’Océanic méritait un meilleur sort

RIMOUSKI | L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a marqué dès le début de la prolongation pour donner la victoire 4-3 au Phoenix de Sherbrooke, contre l’Océanic de Rimouski, qui aurait mérité un bien meilleur sort, en Estrie, ce vendredi.

Une domination de 34 à 18 au chapitre des lancers n’a pas permis aux hommes de Serge Beausoleil de freiner à sept la séquence victorieuse du Phoenix, qui doit une fière chandelle à son gardien Ivan Zhigalov: il a bloqué 31 rondelles.

Le Phoenix marque sur son premier tir

Le Phoenix a marqué sur son premier tir du match pour prendre les devants à 1:46, grâce à Justin Gill (7e), qui a soutiré le disque au défenseur de l’Océanic Gabriel Jackson avant de battre le gardien Gabriel Robert d’un lancer bas précis. L’Océanic ne s’est pas laissé abattre et a dominé l’engagement pour finalement parvenir à créer l’égalité 1-1 à la 15e minute de jeu, à la faveur d’un avantage numérique. Luka Verreault (9e) a complété la manœuvre d’Alex Drover et Luke Coughlin.

Photo Alexandre D’Astous

L’Océanic a totalement dominé la deuxième période, mais le Phoenix a profité des largesses du gardien Gabriel Robert pour demeurer dans le match. Les hommes de Serge Beausoleil ont amorcé la deuxième en lion. Dans la première minute de jeu, Verreault a frappé le poteau, puis Julien Béland a été arrêté par Zhigalov sur un lancer de pénalité. L’Océanic a continué de presser la défensive adverse. En milieu d’engagement, Will Bishop a remis la rondelle directement à Louis Robin à sa ligne bleue et le Suisse a battu Zhigalov dans le haut du filet pour son 2e but de la saison.

L’Océanic change de gardiens

Bishop a créé l’égalité 2-2 avec un tir inoffensif qui a battu Gabriel Robert. Celui-ci a cédé deux fois sur sept tirs avant que Serge Beausoleil ne sorte le crochet pour le remplacer par Patrik Hamrla. L’Océanic a repris les devants en fin de période, en avantage numérique, sur un tir frappé bas de Jérémie Biakabutuka.

Le Phoenix a connu sa meilleure période en troisième. Xavier Parent (13e) a créé l’égalité 3-3 en redirigeant au vol la rondelle qui avait dévié sur un défenseur de l’Océanic. En prolongation, Roy a pris Tyson Hinds de vitesse pour s’amener seul devant Hamrla et le battre d’un bon tir.

En bref

Maxim Coursol est toujours sur la liste des blessés. Jérémie Biakabutuka était de retour après une suspension de deux matchs. Serge Beausoleil a retranché l’attaquant Maël St-Denis et le défenseur Charles Côté. L’Océanic rendra visite aux Sags dimanche après-midi.