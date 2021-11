Ma vie en cinémascope

Oseras-tu publier ma lettre ? Je ne sais pas, mais je te l’envoie quand même. Après un gros passage à vide où je résidais dans mon camion la nuit pour ensuite aller travailler le jour, les choses se sont arrangées, et mon existence a repris un cours plus normal. Malheureusement, mes deux ex-conjointes ne le voient pas du même œil, et se sont donné le mot pour me faire cracher.

Je veux bien reconnaître mes erreurs passées, mais je ne peux pas passer ma vie à payer sans jamais améliorer mon sort personnel ? Donnez-moi une petite chance, les filles, et laissez-moi voir mes enfants sans toujours mettre une épée de Damoclès au-dessus de ma tête ? Est-ce trop demander ? Ben je pense que oui, Louise, parce que je manque de cash en plus.

Un homme peinturé dans le mur

À défaut de pouvoir consulter un avocat, je vous inciterais à prendre un peu de temps pour consulter un(e) TS à votre CLSC pour vérifier quels sont vos droits dans les circonstances. Ce n’est pas normal que l’on vous prenne la totalité de ce que vous gagnez sans tenir compte de vos besoins pour survivre. L’ACEF de votre région pourrait aussi vous aider dans cette démarche.