Soutenir les familles et les organismes

La Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat 2022, présentée par Mercedes-Benz de Québec et Desjardins, est de retour. Tous les billets sont offerts en version électronique (100$ pour 20 chances, 20$ pour 3 chances et de 10$ pour 1 chance), alors que le billet à 20$ a aussi sa version papier, disponible dans plusieurs points de vente.

Malgré la pandémie, l'édition 2021 a été un succès, permettant à la Fondation d’amasser une somme record. «La Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat est la principale source de financement de la Fondation, explique son directeur général Olivier Tanguay. La technologie nous permet maintenant de rejoindre plus efficacement les gens de toute la province, ce qui contribue ainsi à appuyer davantage de familles et organismes du Québec. Nous voulons remercier la population qui a été au rendez-vous et espérons leur participation encore une fois cette année, afin de nous permettre de faire la différence dans la vie de plusieurs familles avec des enfants ayant des besoins particuliers».

Aide aux organismes

Au cours de la dernière année, une offre clé en main appelée «La plateforme Ambassadeurs» a été créée, pour permettre aux organismes-vendeurs de rejoindre en quelques clics leurs contacts et de suivre en temps réel l’évolution de leurs ventes de billets, et ce, en toute sécurité. Une centaine d’organismes communautaires bénéficient de ce programme afin de financer leurs activités.

En 2021, la Fondation aura amassé 3,2 millions de dollars, apportant ainsi répit et soutien à des centaines de familles ayant des enfants qui présentent des besoins particuliers et supportant de nombreux organismes communautaires. D’ailleurs, les organismes et bénévoles sont invités à se joindre au réseau de vente en communiquant avec la Fondation Maurice-Tanguay à l’adresse courriel : fondation@tanguay.ca

► Le grand tirage de la Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat 2022 se déroulera en présence des 15 gagnants-finalistes en direct de l’émission Salut Bonjour Weekend à TVA, le dimanche 18 septembre 2022. Pour acheter votre billet : fondationmauricetanguay.com