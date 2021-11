Paradis Jardin & Accessoires appuie l’athlète Anthony Noël

Le skieur acrobatique de Québec, Anthony Noël, peut compter sur l’appui financier de Paradis Jardin & Accessoires, en cette saison qui le mènera entre autres aux États-Unis et en Finlande, à l’occasion de camps d’entraînement et de compétitions. Sacré champion canadien junior en 2018-2019, l’athlète en route vers les Jeux olympiques d’hiver de 2026, pratique cette discipline depuis 11 ans. Entraîné par l’ex-champion Nicolas Fontaine, il souhaite continuer à s’illustrer sur le Circuit Nord-Américain et à la Coupe d’Europe. Il sera d’ailleurs possible d’aller l’encourager lors de sa toute première participation à la Coupe du monde, le 5 janvier prochain, au Centre de ski Le Relais.

Paradis Jardin & Accessoires dispose de douze serres, d’une pépinière, d’une fleuristerie, d’une boutique de décoration, d’un espace plantes vertes et tropicales, en plus d’offrir de nombreux produits en vrac. Il s’agit d’un leader à Québec dans la vente de produits horticoles, de fleurs annuelles, d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de meubles de patio et d’accessoires pour le jardin.