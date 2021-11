Pas de public pour la première séance de Marchand lundi

Le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, vivra son baptême de feu lundi soir, à l’hôtel de ville, dans une salle du conseil sans public.

Malgré les récents assouplissements qui permettent la tenue d’événements d’envergure ou de congrès sans aucune limite de participants (avec le passeport vaccinal), la présence du public ne sera toujours pas autorisée dans la salle du conseil, a confirmé la Ville dans un communiqué aujourd'hui.

Les citoyens qui veulent s’adresser au nouveau maire devront acheminer leurs questions via un formulaire disponible sur le site web de la Ville, avant 16 h lundi. Comme ils le faisaient auparavant.

Pourtant, à L’Ancienne-Lorette, dans une salle plus petite, les élus peuvent accueillir jusqu’à 40 citoyens depuis le mois de juillet. À Saint-Augustin-de-Desmaures, le public est aussi de retour depuis un bon moment dans la grande salle de l’hôtel de ville.

Distanciation

L’attaché de presse de la Ville de Québec, David O’Brien, a indiqué que la configuration de la salle et des pupitres des élus, qui empiètent dans la zone citoyenne afin de respecter la distanciation, pose problème. La Ville est toutefois en train d’« analyser le tout », considérant les changements aux règles sanitaires entrés en vigueur le 15 novembre dernier.

De son côté, l’attaché de presse du maire, Thomas Gaudreault, a reconnu candidement que le cabinet, fraîchement formé, n’avait pas encore eu le temps de se pencher sur cette question. « C’est quelque chose qu’on va regarder. On est bien ouverts à un retour des gens », a-t-il commenté.

À Longueuil, Saguenay et Trois-Rivières, les citoyens peuvent déjà poser leurs questions en personne et sans filtre aux élus depuis un certain temps alors qu’à Lévis, Montréal, Gatineau ou Sherbrooke, les séances étaient encore virtuelles avant le scrutin.

Qui présidera le conseil ?

À Québec, les élus devront par ailleurs désigner celui ou celle qui présidera les séances du conseil municipal au début de l’assemblée lundi.

Selon nos informations, c’est un(e) élu(e) de l’opposition officielle qui devrait hériter de ce rôle important, succédant ainsi à Sylvain Légaré, Vincent Dufresne et Geneviève Hamelin.