Pérou: l’ex-homme fort de Fujimori condamné pour l’enlèvement d’un journaliste

Le puissant chef des services de renseignements péruviens sous l’ancien président Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, a été condamné à 17 ans de prison pour l’enlèvement en 1992 d’un journaliste critique du pouvoir, a annoncé jeudi la justice péruvienne.

Cette peine, prononcée pour l’enlèvement de Gustavo Gorriti, alors correspondant du quotidien espagnol El Pais, est considérée comme accomplie, car M. Montesinos, 76 ans, purge déjà depuis 2001 une peine de 25 ans de prison pour violation des droits humains.

Le système judiciaire péruvien n’additionne pas les peines de prison prononcées, seule la plus longue s’impose.

Gustavo Gorriti avait été enlevé par des militaires alors qu’il se trouvait à son domicile dans la nuit du 5 avril 1992, jour où Alberto Fujimori, avec l’appui des forces armées, avait dissout le Parlement et suspendu la Constitution.

Le journaliste avait été brièvement détenu dans des cellules du quartier général de l’Armée, la pression de la diplomatie espagnole et de la presse aboutissant à sa libération.

M. Montesinos, éminence grise du régime de Fujimori (1990-2000), avait été condamné en 2001 à 25 ans de prison pour son implication dans le massacre de 15 personnes à Barrios Altos et la disparition de neuf étudiants et d’un professeur de l’université de La Cantuta, par un commando militaire, perpétrés au plus fort de la lutte contre le terrorisme.