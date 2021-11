Une première ronde qui promet en MLS

Les séries éliminatoires de la MLS s’amorcent samedi avec une première ronde qui propose des affrontements très intéressants.

• À lire aussi: MLS: l’entrée en scène du Charlotte FC se prépare

• À lire aussi: MLS: les finalistes pour les prix de fin de saison sont connus

Dans l’Association Est, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre profite d’un laissez-passer au premier tour grâce à sa première position.

Ce sont les Red Bulls de New York (7e, 48 points) et l’Union de Philadelphie (2e, 54 points) qui ont l’honneur de lancer les hostilités samedi après-midi.

Il est vraiment difficile de prévoir l’issue de ce duel, surtout quand on tient compte du fait que seulement six points séparent les deux équipes au classement, même si ce sont les positions deux et sept qui s’affrontent.

Pression

D’un côté, on a des taureaux qui aiment mettre beaucoup de pression sur l’équipe adverse et de l’autre, un Union qui ne déteste pas emboîter ses opposants.

On peut certainement s’attendre à un match très tendu, plutôt à une guerre en milieu de terrain. Les Red Bulls sont premiers dans la MLS pour les tacles complétés pendant que l’Union se pointe au troisième rang.

Le style de jeu frondeur des deux équipes mène cependant à de nombreuses erreurs. Ainsi, les Red Bulls dominent la ligue pour le pourcentage de passes complétées. Et l’Union est seulement trois rangs devant.

On peut donc s’attendre à un match qui ne sera pas forcément beau, mais qui risque d’être très divertissant.

Ce qu’on sait, c’est que ça risque de se jouer sur des erreurs puisque les deux formations excellent pour en provoquer. Elles vont donc se servir mutuellement leur propre médecine. Et n’oublions pas les 13 jeux blancs de Carlos Coronel, des Red Bulls, un sommet dans la MLS.

Des questions

Le second match de l’Association Est aura lieu dimanche après-midi et mettra aux prises le New York City FC (4e, 51 pts) et l’Atlanta United FC (5e, 51 pts).

C’est une confrontation qui soulève certaines questions, dont une qui prend le dessus sur les autres. Comment Atlanta va-t-il négocier un passage au Yankee Stadium ?

On le sait, le terrain du Bronx est petit et atypique et si NYC a appris à y jouer, c’est encore un mystère pour bon nombre d’adversaires.

Atlanta n’a pas résolu le mystère new-yorkais cette saison, avec une défaite et un verdict nul, mais il y a une petite opportunité qui se présente pour l’équipe de la Géorgie.

En effet, NYC est frappé par des blessures qui affectent des joueurs très importants de son alignement.

Anton Tinnerholm (tendon d’Achille), Nicolas Acevedo (bas du corps) et Ismaël Tajouri-Shradi (bas du corps) sont tous hors combat pendant que Gudmundur Thorarinsson (bas du corps) demeure un cas douteux.

C’est peut-être là le salut d’Atlanta, qui peut tabler sur la présence de quelques réservistes pour ouvrir une brèche.

Grosse défensive

Le troisième et dernier match de la première dans l’Est aura lieu mardi et opposera Nashville (3e, 54 pts) à Orlando (6e, 51 pts).

Sur papier, on semble avoir un duel assez équilibré, mais le défi pour Orlando sera de briser la défensive de Nashville qui n’a accordé que 33 buts en 34 rencontres cette saison. L’équipe du Tennessee a d’ailleurs terminé en tête de la MLS à ce chapitre, sur un pied d’égalité avec les Red Bulls de New York et les Sounders de Seattle.

La défensive des Floridiens est nettement moins flamboyante, mais est compensée par un bon jeu dans le tiers offensif. Le défi sera toutefois de s’approcher de la cage de Joe Willis.

Orlando devra aussi tenter de museler Hany Mukhtar, une révélation cette saison avec ses 16 buts et 12 passes décisives en 31 matchs.

À voir aussi