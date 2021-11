Propositions plus réalistes: Québec solidaire veut élargir son électorat

Québec solidaire veut présenter une plateforme plus concrète et réaliste pour séduire un plus large électorat en 2022. Ça n’empêche pas le parti de gauche de proposer un nouveau réseau de trains électriques, la gratuité scolaire et quatre semaines de congés pour tous les travailleurs.

« C’est une plateforme qu’on veut plus proche des préoccupations quotidiennes des gens », affirme en entrevue son chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Le parti a dévoilé hier aux médias les propositions d’engagements électoraux qui seront débattues ce week-end durant son congrès virtuel de trois jours. Un rassemblement aura également lieu à Montréal samedi soir.

Plusieurs des promesses de 2018 se retrouvent dans le nouveau document, mais celui-ci a été largement épuré, passant de 42 pages à seulement 16.

« Propositions concrètes »

La formation veut faire la « démonstration l’an prochain qu’on n’a pas juste des belles idées, qu’on a des propositions concrètes, terre-à-terre », dit M. Nadeau-Dubois.

QS espère ainsi élargir son électorat, après être passé de trois à dix députés lors des dernières élections générales.

« Cette plateforme électorale, c’est vraiment une volonté de Québec solidaire de rassembler tous les gens au Québec qui ne se reconnaissent pas dans François Legault et sa vision pour le Québec », affirme le chef parlementaire.

Malgré tout, le programme solidaire demeure campé bien à gauche.

Le parti propose, par exemple, de « doter le Québec d’un réseau public de chemins de fer électrifié destiné aux voyageurs et aux marchandises ».

Pour sa part, le vaste projet de mobilité urbaine qui prévoyait l’ajout de 38 nouvelles stations de métro à Montréal d’ici 2030 a été remisé et sera remplacé par une nouvelle proposition qui sera dévoilée ultérieurement.

« Depuis la dernière campagne, les choses ont changé », fait valoir M. Nadeau-Dubois, soulignant que le prolongement du REM a notamment modifié le portrait.

Vers la gratuité scolaire

Sur la gratuité scolaire au niveau postsecondaire – cheval de bataille de GND depuis l’époque de la grève étudiante –, la plateforme électorale propose désormais de l’atteindre « à terme », plutôt que dans un délai de cinq ans, comme lors des dernières élections.

Mais Gabriel Nadeau-Dubois assure que l’horizon demeure sensiblement le même. « On n’a pas, à ce stade-ci de nos réflexions, précisé un nombre d’années, mais ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça », dit-il.

« La conjoncture a changé, il y a des dépenses importantes à faire ailleurs dans les services publics, il y a la crise épouvantable en santé », énumère-t-il pour expliquer la possibilité d’un plus long délai.

Conditions de travail

QS offrira également de bonifier de façon importante les conditions de travail de tous les travailleurs.

S’il était porté au pouvoir, le parti mettrait en place la semaine de 35 heures, en plus d’un jour férié par mois et un minimum de quatre semaines de vacances par année. Le salaire minimum, lui, passerait à 18 $/h.

« On est au milieu d’une épidémie de burn-out, d’épuisement professionnel et ce n’est pas juste à cause de la pandémie, c’était comme ça avant, dit M. Nadeau-Dubois. Il faut humaniser le travail, favoriser la conciliation travail-famille. »

Quelques éléments de la plateforme proposée