Spectacle-bénéfice pour les jeunes de la rue

La Dauphine tiendra sa grande soirée musicale, L’Open House, le mardi 23 novembre dès 20h au Palais Montcalm. Le spectacle réalisé et produit par le directeur artistique Richard Aubé, présentera en cinq tableaux artistiques, le parcours d’un jeune décidé à se sortir de la rue. Une trentaine d’artistes se partageront la scène dont, un orchestre de cinq musiciens et des vedettes de la chanson tel que France D’amour (photo) et Rémi Chassé (photo) qui feront vibrer le cœur des spectateurs. L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva et la coprésidence d’honneur de la comédienne Guylaine Tremblay.

Les fonds amassés lors de ce spectacle-bénéfice contribueront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts aux 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans, qu’accueille chaque semaine La Dauphine, et ce, depuis près de 30 ans. La Dauphine leur propose plusieurs services adaptés et spécialisés dont, Le Local (principale porte d’entrée pour passer de la rue à La Dauphine), le service alimentaire, L’École de la Rue, le service d’hébergement d’urgence et le service spécialisé Jeunes Dauphine (JAD).

Ensemble, donnons des ailes aux jeunes de la rue.

► Pour acheter vos billets au coût de 72$ chacun ou soutenir la mission de La Dauphine en faisant un don, rendez-vous au ladauphine.org