BMR: un service au volant à la quincaillerie

Voyant grandir l’intérêt des consommateurs pour les achats en ligne, un marchand du Groupe BMR a récemment implanté un service au volant dans sa quincaillerie à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Un concept qui pourrait rapidement faire boule de neige, soit dès l’été 2022, à travers le réseau.

« C’est un projet pilote. [...] Nous avons trouvé l’idée géniale », indique Jonathan Gendreau, vice-président stratégie et développement du réseau chez BMR. « Je suis convaincu que ce projet va faire des bébés. [...] Il y a déjà d’autres marchands qui nous ont sollicités pour l’essayer », poursuit-il.

Pour BMR, il s’agit d’une première expérience dans le service au volant.

Le client peut ainsi passer une commande par téléphone, et bientôt en ligne, et sans avoir à sortir de son véhicule, recevoir son colis à l’extérieur du magasin. Une section à la succursale d’Amos est consacrée à ce service.

Comme c’est le cas chez certaines chaînes de restauration rapide, les particuliers et les entrepreneurs peuvent également commander leur marchandise par une fenêtre auprès d’un commis. Ils n’auront pas à sortir de leur voiture. Le paiement de la facture se fera à cet endroit.

« À partir de lundi, on va informatiser ce service [à Amos]. Le client pourra commander en ligne et il va recevoir un courriel pour l’avertir lorsque sa commande est prête. Après, il se présente et c’est déjà payé. On fait juste mettre la marchandise dans son véhicule », explique M. Gendreau.

Tous les produits

Il sera possible pour les clients d’acheter tous les produits disponibles dans le magasin, que ce soit un barbecue, des clous ou même des outils, confirme au Journal BMR. La direction espère que cette offre accélérera le service.

Comme plusieurs autres détaillants, en raison des impacts de la COVID-19, BMR a enregistré une hausse importante de ses ventes en ligne ces derniers mois. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le quincaillier québécois a appuyé sur le champignon pour développer son offre d’achat en ligne.

Au cours de la dernière année, BMR a instauré un service d’achat en ligne et de récupération des commandes à l’intérieur d’un magasin dans une centaine de succursales. La direction espère que cette offre sera disponible dans l’ensemble des quelque 300 points de vente du groupe d’ici la fin de 2022.

Au cours des prochains mois, BMR testera également un projet pilote avec l’entreprise de livraison Purolator. Cette dernière aura des points de collecte dans six succursales. Les sites visés seront prochainement dévoilés.

À Amos, le marchand indépendant propriétaire du magasin, Bergeron & Filles, vient d’investir 6 millions $ pour construire sa nouvelle succursale. Il s’agit d’un déménagement. C’est dans le cadre de ces travaux que les responsables ont décidé d’ajouter un service au volant.

