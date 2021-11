Un doublé de qualité à Québec

Les opus Amère America et Sauvez mon âme livrés coup sur coup, en intégrale, c’est, disons, assez fort comme doublé. C’est ce que Luc De Larochellière a offert, vendredi, lors de son passage au Palais Montcalm.

Deux très gros albums qui ont marqué les débuts de l’auteur-compositeur et interprète qui a grandi à Laval.

Deux opus interprétés dans l’ordre qu’on les retrouve sur ces deux albums lancés en 1988 et 1990.

Un Amère America en formule acoustique et un Sauvez mon âme qui a aujourd’hui 31 ans. Toutes des chansons qu’il a écrites avant d’avoir 24 ans.

« On devait fêter les 30 ans de cet album, mais il s’est passé quelque chose qui a retardé cette rencontre », a-t-il lancé après avoir interprété Amère America en duo avec le bassiste Yoland Houle.

Photo Yves Leclerc

Il a été ensuite rejoint sur scène par ses musiciens de l’époque, Marc Pérusse à la guitare, Sylvain Clavette à la batterie, Gérard Cyr aux claviers et Paul Picard aux percussions: le Paul Picard de Maneige et qui a aussi joué avec Céline Dion. On retrouvait aussi les choristes Dominique Faure et Monique Paiement.

« Lorsque j’ai eu l’idée de refaire Amère America avec la gang de l’époque, j’ai été surpris qu’ils soient tous encore vivants. Certains plus que d’autres... Si vous fermez les yeux, ils n’ont pas vieilli d’un poil. Fiez vous à vos oreilles », a-t-il lancé, avant d’attaquer Le silence, qu’il a écrit, lorsqu’il a raté le dernier autobus que devait le ramener au bungalow familial à Laval.

Lors de la partie consacrée à son tout premier album, les musiciens sont en mode acoustique, sauf pour les claviers de Gérard Cyr.

Amère America, La route est longue, Chinatown Blues, Les élections, Encore menteur ! et L’entraîneur font partie des bons moments de cette première partie de concert.

Avant d’interpréter Chinatown Blues, Luc de Larochellière accorde sa guitare acoustique pendant que sa vieille gang a lancé le tout. On se demande s’il va y arriver et il y arrive de justesse au moment où il doit chanter les mots « perdu sur une île, perdu dans la foule ».

Brique et Coke classique

Tout comme cette excellente version, pleine d’émotions de la pièce Le trac du lendemain, livré seul à la guitare. Une pièce qu’il a écrit, comme il le dit, lorsqu’il était un jeune auteur un peu vert et un peu jeune, où il a fait rimer brique avec Coke classique. Il est seul sur les planches, mais tout est là. On en aurait pris encore plus de ces moments.

Tout au long de la soirée, l’auteur, compositeur et interprète de 55 ans raconte des anecdotes entourant les chansons et que plusieurs ont cru, à une certaine époque, que Chinatown Blues, premier extrait d’Amère America, était une chanson de Daniel Lavoie.

Au retour de l’entracte, Luc de Larochellière ont reparti la machine avec le « hit » Sauvez mon âme. Avec de la basse et de la guitare électrique.

En perdition

Sauvez mon âme, c’est aussi Ma génération, l’excellente Avenue Foch, Cash City, Si fragile et Marie-Élisabeth. Du gros stock. On aura toutefois énormément de difficulté avec J’suis bourgeois où le bassiste Yoland Houle, Paul Picard et Luc De Larochellière se sont complètement perdus. On l’a repris trois fois sans y arriver. Et le guitariste Marc Pérusse a eu le bon mot, suggérant d’aller écouter la pièce sur l’album.

Avec La machine est mon amie, Luc De Larochellière se lance dans un exercice périlleux. Il y a beaucoup de paroles, il n’a pas chanté cette pièce depuis la tournée Sauvez mon âme et elles sont écrites sur deux feuilles qu’il tient près de lui.

On constate, à l’écoute de ces pièces, dont neuf ont tourné à la radio, que l’auteur, compositeur et interprète a eu un début de carrière fort, solide et qu’il a écrit de foutues bonnes chansons. Et tout ça, ça donne le goût de replonger dans ces deux albums.