Un jeune pilote de l’Ouest vient en aide à des sinistrés

Plutôt que d’attendre l’intervention des militaires, arrivés jeudi en Colombie-Britannique, un adolescent pilote a pris le Cessna familial pour rescaper des sinistrés pris par le déluge.

« Les gens étaient désespérés de partir. J’aurais aimé en aider plus, mais c’était bien d’avoir une bonne raison de voler », raconte au Journal Levi Rauch, un étudiant au secondaire de 17 ans.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a confirmé jeudi le déploiement d’un avion CC-130J Hercules, qui peut transporter jusqu’à 128 passagers dans des zones inhospitalières, ainsi que de deux hélicoptères.

La situation catastrophique causée par les inondations dans la province côtière a forcé le premier ministre John Horgan à déclarer l’état d’urgence, alors que plus de 600 personnes ont dû évacuer Abbotsford, un village rural à l’est de Vancouver, dont une grande partie reste submergée.

Photo courtoisie

Dormir dans un gymnase

C’est dans cette municipalité qu’habite le jeune pilote qui s’est retrouvé coincé à Hope, dimanche, un village situé à 100 km à l’est, en raison de deux glissements de terrain qui ont bloqué son chemin de retour.

« Le premier soir, nous avons dormi dans la voiture. Le lendemain, il y avait une école secondaire qui a accueilli entre 300 et 400 personnes. Nous avons dormi sur les tapis de gymnase et ils nous ont fourni de la nourriture », a-t-il confié.

Il a finalement fait le chemin du retour à la maison à Abbotsford grâce à l’hélicoptère d’un ami.

« Quand je suis arrivé, la situation était vraiment pire que je le croyais. »

Sa maison et sa famille indemnes, Levi a décidé de faire l’école buissonnière pour prendre le Cessna 172 familial et ramener à Abbotsford quatre amis et connaissances coincés à Chilliwack et à Hope.

Au total, quatre vols ont été nécessaires, à raison d’une personne par vol.

Un contingent de 120 soldats devait se rendre à Abbotsford jeudi soir pour aider à gérer la situation. Le maire Henry Braun a évalué les dégâts à un milliard de dollars.

Il a supplié une quarantaine de ses concitoyens sinistrés de partir ; ils refusaient toujours d’abandonner leurs terrains et leurs animaux.

Surtout qu’au moins 80 mm de pluie supplémentaires sont attendus la semaine prochaine.

Jeudi, les secours étaient toujours à la recherche de quatre personnes portées disparues dans la région de Pemberton au nord-est de Vancouver touchée par un glissement de terrain. C’est là que le cadavre d’une femme a été retrouvé plus tôt cette semaine.