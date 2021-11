Une chanson en français pour The Franklin Electric

Pour la première fois depuis sa formation il y a près de dix ans, le groupe montréalais The Franklin Electric a enregistré une chanson dans la langue de Molière.

C’est plus comme avant arrive peu après la sortie, plus tôt cet automne, de This Time I See It, quatrième album des Franklin Electric.

Dans un communiqué de presse, le meneur du groupe, Jon Matte, explique l’origine du titre. «Écrite lors d’un test de son dans le cadre d’une tournée européenne en 2019, la chanson a été revisitée et complétée deux ans plus tard. Cette réouverture de chanson m’a permis de la camper dans la réalité du monde actuel. C’est ma première chanson en français, qui peut être interprétée à la fois comme une sombre histoire d’amour ou celle de changements majeurs, car plus rien n’est comme avant.»

Les oreilles attentives remarqueront la présence de la pianiste et comédienne Lysandre Ménard. Celle qu’on a découverte dans le film La passion d’Augustine et qu’on a vu cet automne dans la série Chaos assure les chœurs.