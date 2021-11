Une deuxième de suite pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a réalisé une première cette saison, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Voltigeurs de Drummondville par la marque de 4-1 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Cette autre conquête à domicile a permis aux membres de l’équipage de signer un deuxième gain d’affilée avec une seconde performance collective de qualité devant 1109 amateurs présents dans les gradins.

Après un triomphe de 5-0 sur les Remparts de Québec, les Nord-Côtiers ont poursuivi sur leur lancée en se forgeant une avance rapide de 2-0 au cours de la première période.

La recrue Vincent Collard a ouvert le pointage à la sixième minute avant de voir le vétéran Benjamin Corbeil doubler l’avance des siens avec son septième but de la campagne, son sixième à ses quatre dernières parties.

Les visiteurs ont ensuite profité d’un jeu de puissance pour réduire l’écart à un but en deuxième, mais les locaux ont répliqué de la même façon, quelques minutes tard, grâce au 10e filet de la saison du capitaine Jacob Gaucher.

Inspirés de nouveau par les arrêts clés de leur gardien de but Olivier Adam, les vainqueurs ont su tenir le fort au troisième engagement, notamment sur un désavantage numérique de deux hommes pendant 84 secondes.

«Le cinq contre trois a été un moment clé du match. S’ils marquent un but, le scénario est différent, mais les joueurs ont fait le travail et ont de nouveau résisté avec succès», a commenté fièrement le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a bien apprécié l’effort de sa troupe, qui a su amorcer la rencontre du bon pied. «Les joueurs ont connu une très bonne première période. Ils ont été intenses et ont bien patiné. Nous travaillons beaucoup sur la constance et, dernièrement, les gars ont plus du fun quand ils quittent l’aréna.»

En bref

Félix Gagnon a inscrit l’autre but des gagnants dans un filet désert... Jacob Dion a réussi l’unique but des Voltigeurs qui, pendant leur double avantage numérique en troisième période, ont été limités à un seul tir au filet du cerbère baie-comois... Le Drakkar jouera son prochain match, dimanche, lorsqu’il accueillera la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton.