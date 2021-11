Une église transformée en hébergements pour ceux dans le besoin

Le visage de l'église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, en Mauricie, pourrait bientôt changer de vocation. Un organisme communautaire projette de transformer le bâtiment en ressource d’hébergement pour des personnes avec handicap. Et ce projet unique en Mauricie est sur le point de se concrétiser.

C’est un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité pour Manon Germain de l’Association des personnes vivant avec un handicap de la MRC des Chenaux. L’organisme travaille depuis plusieurs années sur ce projet.

Concrètement, une douzaine d'appartements pour des personnes vivant avec une déficience mentale, physique ou le spectre de l'autisme seraient construits à l’intérieur.

De réaliser ce projet dans une église allait de soi pour Mme Germain: «D’aider ceux qui en ont besoin c’est l’une des valeurs à la base de l’église. Le mouvement d’entraide communautaire est un peu issu de ça. Alors d’héberger des personnes avec des besoins spéciaux dans un lieu comme ça, c’est un naturel.»

Les coûts du projet ont augmenté depuis la pandémie avec la hausse des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre. La facture est passée de 3,2 millions à environ 4,5 millions $.

De l'argent public est sur la table, mais l'organisme se tourne vers la communauté pour l'aider à compléter le financement, avec, entre autres, une campagne de sociofinancement accessible via sa page Facebook. «Ça va bien, la population répond bien, mais on a besoin d’un petit coup de pouce.»

C'est un projet qu'a à cœur David Trottier-Comeau, un jeune de trente ans qui vit avec un handicap visuel et auditif. Il habite à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et serait l’un des premiers locataires: «J’aimerais tellement ça que ça fonctionne. C’est spécial pour moi et ça me permettrait de développer mon autonomie.»

La fabrique de la paroisse vendrait l'église pour la somme symbolique de 1 $. On explique que c'est la seule option, car on n'a tout simplement plus les moyens de payer le chauffage et l'entretien.

Le président René Beaudoin fait un appel aux dons. «On n’a plus d’argent pour la chauffer. Alors de donner l’église à un organisme qui s’occupe de ceux qui sont mis un peu de côté dans la société c’est en plein dans notre mission. C’est peut-être l’avenir de bien des églises finalement.»

Si les prières de Manon et David sont exaucées, le feu vert sera donné d'ici la fin de l'année. L'association des personnes vivant avec un handicap espère accueillir ses premiers locataires en décembre 2022.