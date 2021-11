Une pièce de Noël pour Roch Voisine

Roch Voisine a lancé vendredi la chanson de Noël Please Come Home for Christmas.

C’est en train de devenir une tradition pour l’artiste de dévoiler une pièce du temps des Fêtes, comme il l’avait fait en 2018 en revisitant Mon premier Sapin blanc et l’an dernier avec Joyeux Noël mes amis, interprétée avec Glass Tiger.

Succès des Eagles, Please Come Home for Christmas est une relecture personnelle de Roch Voisine et inspirée de sa tournée en cours Americana Light, a-t-on souligné dans un communiqué.

Roch Voisine poursuit sa tournée Americana Light, qui va reprendre au Québec en janvier. Il va aussi visiter la France et la Belgique, en alternance.

