Vaccination des enfants avant Noël: «ambitieux, mais réaliste»

La vaccination des enfants du primaire avant Noël, comme le souhaite le gouvernement Legault, est «ambitieux, mais réaliste», croit le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) Nicolas Prévost.

Les directions des écoles primaires de la province ont du pain sur la planche si elles souhaitent que tous les jeunes de 5 à 11 ans soient inoculés contre la COVID-19 avant les Fêtes.

«Bien entendu, ça va être un peu plus complexe qu’au secondaire pare qu’avec nos plus petits, il faudra plus d’accompagnement», soutient M. Prévost en entrevue à LCN.

«Mais oui, on croit qu’on peut y arriver», ajoute-t-il.

Outre les formulaires d’autorisation qui doivent être envoyés à tous les parents, les directions d’école devront notamment établir des horaires et prévoir le transport scolaire dans les cas où les élèves doivent se rendre dans les centres de vaccination.

Plusieurs questions

Le président de la FQDE constate que les directions d’école reçoivent plusieurs questions de la part de parents.

«Comparativement avec ce qui s’est passé au secondaire, on a beaucoup plus de questions présentement», admet M. Prévost.

Si plusieurs parents se questionnent sur le déroulement de la campagne de vaccination, certains démontrent aussi «une certaine insécurité».

