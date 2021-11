William Cloutier lance un premier extrait de son album à venir

Le grand gagnant de la dernière édition de «Star Académie», William Cloutier, a lancé vendredi le premier extrait de son album à venir.

La pièce «On ira» est disponible sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement.

«"On ira", c’est l’hymne aux relations qui traversent le temps! Une rencontre. Une histoire d’amour quasi improbable. Il y a neuf ans, j’ai dit à une fille: "Viens-tu au bal avec moi?" Et, une décennie plus tard, elle est encore mon amoureuse, ma complice, la mère de mes enfants. On avait 16 ans. Je nous regarde aujourd’hui et qui sait jusqu’où "On ira"?», a dit William Cloutier, dans un communiqué.

L’auteur-compositeur-interprète a signé la musique d’«On ira» avec son complice Benjamin Nadeau, qu’il a connu sur «Mixmania!».

William Cloutier prendra la route dès février prochain avec Lunou Zucchini, finaliste de la dernière mouture de «Star Académie», l’hiver dernier à TVA. Les deux artistes vont commencer leur tournée commune les 9 et 10 février 2022 au Cabaret du Casino de Montréal. Une quarantaine de représentations figurent à leur calendrier, incluant un passage au Théâtre Capitole de Québec les 28 et 29 mai 2022.

