SÉGUIN, Michelle Payette



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 10 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Michelle Payette, épouse de feu monsieur Marcel Séguin, fille de feu monsieur Yves Payette et de feu madame Georgette Lapointe. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Jacques Gagnon) et Martin Séguin; ses petits-enfants : Karelle (Alexandre), Charles, Mathieu et Caroline; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Bégin ainsi tout le personnel soignant du 4 ième étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.