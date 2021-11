POULIN, Pierrette Plamondon



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Pierrette Poulin (née Plamondon) à Québec le 8 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, épouse de feu Yves Poulin, fille de feu Cécile Bélanger et de feu Gaudiose Plamondon.Elle laisse dans le deuil sa famille proche dont elle était très fière et qui l'ont tous adorée : ses filles Josée (Denis Dubé) et Sylvie (Paul Racicot); ses petits-enfants : Gabrielle (Régis Tremblay Lefrançois) et Charles-Philippe; son arrière-petit-fils Nathan Lefrançois. Elle retrouvera ses sœurs: Sœur Madeleine, Françoise, Jacqueline (feu Alfred Paradis) et Michèle (Benoît Gailloux), ses frères Paul (Julie Dumont) et Claude ainsi que sa belle-sœur Jacqueline (feu J.-Jacques Garon) et ses beaux-frères André (feu Annette Papillon) et Raymond. Elle sera également regrettée par ses sœurs: Sœur Pauline, Denise (Guido Malnig) et Lise (Henri Desmeules) ainsi que ses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Toute sa famille et ses amis garderont d'elle le souvenir d'une personne sereine, aimante, pieuse et dévouée. Le chagrin de l'avoir perdue n'altèrera pas le bonheur de l'avoir connue. Selon ses volontés, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 13h30Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec), G1J 5B3. Des formulaires seront disponibles sur place.