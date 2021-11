LECLERC, Claude



Entouré de l'amour de ses proches et avec une grande sérénité, Claude Leclerc est décédé le 14 novembre 2021, à l'âge de 96 ans, au Centre Hospitalier de l'Université Laval. Claude Leclerc était l'époux de feu Juliette Paquet Leclerc. Il était le fils de feu Gabrielle Guay Leclerc et feu Joseph-Herménégilde Leclerc.suivi de la mise en terre de ses cendres au cimetière paroissial adjacent. La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Marc Amyot), Yves et Martine (Jocelyn Couture); ses petites-filles : Carolane (Philippe Duchesneau) et Ève-Marie Couture; ses sœurs et frères: feu Colette (feu Florimond Auclair), Yvette, Madeleine (feu René Hains), feu Denise (René Parent), feu Claire, André (Denise Michaud), feu Guy, Huguette (James Carrier); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Paquet : feu Rachel, feu Berthe, feu Odina (feu Fernande Savard), feu Irène (feu Jean-Marie Arsenault), feu Alma (feu Rosaire Leclerc), feu Lucien (feu Jeannine Verret), feu Simone (feu Roger Simard), Roland (Lucille Fournier) et Philippe (Pierrette Jacques); sa compagne de vie: feu Murielle Fournier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, collègues et ami(e)s dont Cécile Brousseau. Claude a défendu les droits des travailleurs en tant que chauffeur d'autobus à Québec Autobus et à la CTCUQ pendant plus de 30 ans. À sa retraite, il a veillé au respect des droits des retraités pendant près de 18 ans. Un homme actif, sportif et sociable qui aimait visiter de nouveaux lieux et découvrir de nouvelles activités. Jusqu'à l'aube de ses 90 ans, on pouvait se surprendre de le voir à la pêche, sur un sentier de ski de fond ou sur un terrain de golf. Il a également beaucoup socialisé en pratiquant le hockey, les quilles, la pétanque, les cartes et plus récemment quelques visites aux casinos. Avec un horaire atypique, il a réussi à accompagner et à appuyer ses enfants et ses petites-filles, avec bonheur dans leur cheminement. Il était connu pour sa grande générosité, sa bonne humeur, son intégrité, son sens de la compétition, ses nombreuses ruses pour défendre ses idées ainsi que ses répliques déstabilisantes. Il nous laisse avec différentes légendes, dont : une erreur possible sur l'année de sa naissance, son titre de " Golden Gloves " dans l'armée et sa version de la fin de la Seconde guerre mondiale (non publicisée dû au secret militaire). La famille tient à remercier le personnel de l'IRDPQ - secteur déficience visuelle, du CLSC de Limoilou, de la Clinique des ainés mobile et de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec qui lui ont permis de rester chez lui auprès de ses proches. Compensez l'envoi de fleurs par un don à une fondation de votre choix.