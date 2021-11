LABBÉ, Christian



Au Centre d'Hébergement du Fargy, le 29 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Christian Labbé, époux de madame Claudette Roberge, fils de feu madame Raymonde Poulin et de feu monsieur Paul-Émile Labbé. Il demeurait à Québec.Homme d'action, tout au long de sa vie, Christian s'est beaucoup impliqué dans son milieu (Les Saules et Duberger): enseignant, membre fondateur du Club Optimiste Les Saules, membre et bénévole à Hockey-Québec-Centre, entraîneur de baseball et de hockey et membre fondateur de la Société de la Maison O'Neill. La communauté est reconnaissante envers Christian pour sa grande générosité, son dévouement et son implication sociale. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 26 novembre 2021, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, samedi 27 novembre 2021, de 9 h à 10 h.L'inhumation se fera au Cimetière St Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (Xavier Deschamps), Guillaume (Mélanie Courteau); ses petits-enfants adorés: Alice, Louis, Clémence, Émeraude; ses frères et belles-soeurs: Jocelyn (Diane Marcoux), Richard (Lucie Boucher), François; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Roberge: Hélène (André Rochette), Renée (Émilien Petitclerc), Michèle (Jacques Boucher), Claude (Claire Dorval); ainsi que ses filleuls: Marie-Hélène Petitclerc, Mathieu Boucher, Marie-Ève Labbé et de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de gériatrie du CHUL et le personnel du Centre d'Hébergement du Fargy pour leur empathie, leur professionnalisme et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.