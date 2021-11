MORONI, Francis



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Francis Moroni, survenu à Québec le 29 octobre 2021. Il était le fils de feu Pierrine Zerbone et de feu Titus Moroni.Il laisse dans le deuil sa complice de toujours madame Liliane Lapointe; ses fils: Frédéric (Stéphanie Lachance) et Olivier Moroni (Naomie Lessard); ses petits-enfants : Laetitia, Victor et Léo; ses sœurs : Maryse Cucurny (feu Marcel Cucurny) et Paulette Dinucci (Louis Dinucci); son filleul Martin Lapointe (Stéphanie Morin); sa belle-sœur Diane Matte (feu Henri-Paul Lapointe), ses neveux, nièces ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262. https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.