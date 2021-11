MURRAY, Roselle



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 11 novembre 2021, est décédée à l'âge de 78 ans et 5 mois, Madame Roselle Murray. Originaire de St-Luc de Matane, elle habitait la région de Montmagny depuis 2013.Fille de feu Yvon Murray et feu Hermance Labrie, elle était l'épouse de feu Robin Gauthier. L'ont aussi précédée ses sœurs Ginette et Odette, ainsi que ses frères Gilles et Michel. Outre ses 3 enfants : Harold (Benoît Pelletier), Marjorie, Jean-François (Isabelle Lyrette), elle laisse dans le deuil ses 4 petits-enfants : Olivier, Vincent, Florence et Arnaud, ses sœurs Carmen, Gaétane, Solange, Maryse, Line, Louise, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces. Sans oublier tous ceux et celles qu'elle aura touchés par son caractère coloré, son immense talent culinaire, ses histoires et ses jasettes et son grand amour du fleuve. La famille souhaite remercier chaleureusement toute l'équipe de la Maison d'Hélène pour leurs soins dévoués, les professionnels du CLSC, ainsi que les médecins qui l'ont soignée. Roselle, qui détestait qu'on coupe les fleurs, préférerait remplacer l'envoi de bouquets par un don à La Maison d'Hélène de soins palliatifs au 350 rue St-David, Montmagny QC, G5V 4P9 www.fondationhelenecaron.orgL'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Beaumont au printemps 2022, Vous pourrez envoyer vos mots de sympathie par l'entremise de la Coopérative funéraire des Deux-Rives.www.coopfuneraire2rives.com