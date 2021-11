75 ans d’innovation pour Locweld

Locweld fait partie de ces entreprises dont le nom, bien qu’il ne soit plus à faire, demeure peu connu du grand public. Et pourtant, rares sont ceux au Québec qui n’ont pas déjà aperçu ou même profité des produits qu’elle fabrique.

• • Locweld depuis 1947 Fondateur — Morris Fast Siège social — Candiac Activité — Fabricant de pylônes électriques Effectif — 200 employés • • Photo tirée de locweld.com

Locweld est fondée en 1947 dans le centre-ville de Montréal, par M. Morris Fast. À l’époque, elle opère sous le nom de Locweld and Forged Products Limited et elle est spécialisé dans la fabrication de cadres en acier pour portes et fenêtres.

C’est que de son usine de plus de 200 000 pi2, à Candiac en Montérégie, Locweld se spécialise dans la fabrication et l’assemblage des pylônes de transmission du réseau électrique que l’on voit partout sur le territoire. Et ce, depuis longtemps.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui quelque 200 employés, a été fondée en 1947 à Montréal par un dénommé Morris Fast. À l’époque, l’entreprise connue sous le nom de Locweld and Forged Products Limited se spécialisait dans la fabrication de cadres en acier pour les portes et fenêtres.



La Révolution tranquille

Mais stimulée par la prospérité d’après-guerre, la demande en électricité explose. À Montréal, comme dans les régions, encore souvent mal desservies.

Le besoin est grand, l’industrie est émergente, et flairant l’occasion, l’homme d’affaires décide en 1954 de transformer son entreprise en manufacture de pylônes pour l’industrie électrique.

De contrat en contrat, Locweld grandit rapidement, au même rythme qu’Hydro-Québec – née un peu plus tôt –, et entreprend les grands projets de production et de distribution d’électricité, dans le grand sillon de la Révolution tranquille.

Du Labrador à la Californie

Un quart de siècle plus tard, en 1978, l’entreprise passe aux mains de Maurice Cyr, dont les enfants – Michael et Deanne – ont repris les rênes depuis.

« C’est une belle histoire qui se poursuit encore 75 ans plus tard, se réjouit Deanne Cyr, vice-présidente Ventes et Estimation. Je crois que M. Fast en serait fier. »

Aujourd’hui, Locweld est l’une des trois seules entreprises de la province à pouvoir fournir des pylônes à la société d’État. Elle se spécialise dans la fabrication de pylônes en treillis. Au cours des années, l’entreprise en aurait livré plus de 100 000.

Outre Hydro-Québec, s’ajoute l’ontarienne Hydro One, et AltaLink, propriété albertaine de Berkshire Hathaway Energy, parmi ses principaux clients. Ses structures se trouvent aujourd’hui partout sur le continent, des développements de Lower Churchill, au Labrador, à la Californie.

Aux États-Unis, sa pénétration impressionne tout autant. Ses principaux clients sont, entre autres, American Electric Power, Dominion Energy (Virginie), CenterPoint Energy (Texas) et Central Maine Power (Maine). C’est avec cette dernière qu’Hydro-Québec travaille actuellement pour permettre l’exportation de son électricité vers le Massachusetts.

Le pont Champlain

Pierre Lavoie s’est joint à l’entreprise il y a sept ans. Il en est aujourd’hui le président et chef des finances.

Pour lui, le secret de cette croissance, sur une si longue période, repose sur cinq piliers principaux, dont la mise en place d’une culture d’amélioration continue, d’un réflexe d’« innovation » (ou de révision) constant du modèle d’affaires et d’une « philosophie d’investissement permanente dans l’avenir de l’entreprise ».

C’est ce qui a mené l’entreprise, en outre, à développer une spécialité parallèle à celle des pylônes de haute tension : les pylônes tubulaires.

Photo Courtoisie

C’est sur ces derniers – d’immenses tubes blancs s’élançant vers le ciel – que repose en outre le nouveau pont Champlain qu’empruntent aujourd’hui des centaines de milliers d’automobilistes, soir et matin, pour entrer ou sortir de Montréal.

Investissements en vue

C’est aussi par souci d’investissement dans l’avenir que l’entreprise prépare son déménagement dans de nouvelles installations qui faciliteront la modernisation de ses équipements de production.

Avoir la tête et le regard tournés vers l’avenir, rappelle M. Lavoie, n’est pas réservé qu’aux Apple et Amazon de ce monde.