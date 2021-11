MÉTIVIER, Rénald



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 novembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Rénald Métivier, ex-époux de madame Suzanne Bonenfant. Il était le fils de feu monsieur Antonio Métivier et de feu madame Adrienne Plante. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil sa fille unique Nancy Métivier (Steve Camiré), son unique petit-fils Nicolas Gauthier; ses frères et sœurs : feu Lise Métivier, Gaétan Métivier (Nicole Paré), Céline Métivier, Jean Métivier (Patrick Schweitzer); sa nièce adorée Maude Métivier (Jean-François Boulay); son meilleur ami Gaétan Plamondon, ainsi que de nombreux ami(e)s et connaissances de la Résidence Le Manoir Sully. Un immense merci au personnel soignant de l'urgence de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs pour les excellents soins prodigués afin qu'il puisse partir en toute dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.