POULIN, Christine



À l''Hôpital Jeffery Hale, le 23 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Christine Poulin, elle a œuvré plus de 25 ans dans le domaine du voyage. Elle était la conjointe de monsieur André Savard, la fille de feu Magella Poulin et de feu Yolande Hawey. Elle demeurait à Québec.le vendredi 26 novembre 2021 de 19 h à 21h et le samedi 27 novembre 2021 de 9 h à 10 h 30.et de là au parc commémoratif La Souvenance.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint André; son fils : André-Pierre Savard; ses frères : André (Ginette Gagnon), Jean-Charles (Sylvie Caron) et Pascal; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard : Jacques, Louise, Michel, François et leurs conjoints, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.