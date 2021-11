CHOUINARD, Marielle Sénéchal



À l'Hôpital Laval, le 11 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marielle Sénéchal, épouse de feu monsieur Armand Chouinard, fille de feu Marie-Anne Chassé et de feu Octave Sénéchal. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain, Judith (Jean-Guy Savoie) et Josée (Christophe Martin); ses 7 petits-enfants: Erik (Hélène Salesse), Alexandre, Mathieu, François, Catherine (Benjamin Duchêne), Fannie (Jean Bélanger) et Lorraine (Simon Cloutier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence, de la cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval et le Centre Jazz pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434 Saint-Catherine St W #500, Montreal, Quebec H3G 1R4, Tél. : (514) 871-1551, www.coeuretavc.ca