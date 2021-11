SIMARD, Ginette



Est décédée, au Foyer Bagotville, le 5 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, madame Ginette Simard, épouse de feu monsieur Maurice Guay, demeurant à La Baie. Elle était la fille de feu monsieur Louis-Philippe Simard et de feu madame Noella Gobeil.le 27 novembre 2021 à compter de 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis Guay (Sylvie Levesque), Claude Guay (Nathalie Hébert), Annie Guay (Marc Lequy); ses sept petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Marie-Eugénie Simard (Jos Tremblay), feu Cécile (Nazaire Dallaire), feu Philippe-Édouard (Gabrielle Deschênes), feu René (feu Candide Otis) et feu Brigitte (Gérard Poulin). Elle était la belle-sœur de feu Gisèle Guay (Éli Eliev), Benoit (feu Marguerite Bergeron) et feu Ginette. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Foyer de Bagotville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de la Sagamie. Pour démontrer votre soutien à la famille de Ginette Simard partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.graveletfils.comtélécopieur : (418) 543-7241courriel : gravel@dignitequebec.comDirection funéraire :Résidences funéraires Gravel & Fils