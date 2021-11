BARITEAU, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Claude Bariteau, anthropologue, survenu le 16 septembre 2021 à la Résidence Victor-Gadbois de Beloeil, à l'âge de 78 ans. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Louise, Cécile (Luc St-Germain), Céline et son frère Daniel, ses neveux et sa nièce ainsi que de nombreux amis et collègues. Professeur titulaire retraité du département d'anthropologie de l'Université Laval, il fut également président du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université. Le Prix Richard Arès lui a été remis en 1998 pour son livre 18 septembre 2001. Intellectuel engagé, partisan de l'indépendance du Québec, il était membre du Rassemblement pour l'indépendance du Québec. Il signait régulièrement des textes dans Le Devoir et l'Action nationale.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois ou à la Fondation québécoise du cancer.