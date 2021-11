GADOURY, Marie-Thérèse



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marie-Thérèse Gadoury, épouse de feu monsieur René Drolet, fille de feu madame Yvonne Gamache et de feu monsieur Wilfrid Gadoury. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Ginette Dallaire), Michel (Lina Redmond), Ginette (Daniel Leiièvre), Alain, Micheline, Louise (Michel Viel); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Patrick, Manon, Frédérick, Valérie, Gabriel, Alexandre, Maxim, Ysabelle, Nathan, Nolan, Ludovic et Adam ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.