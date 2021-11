CARRIER, Sœur Brigitte

S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le jeudi 11 novembre 2021, à l'âge de 83 ans et 9 mois, dont 63 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Brigitte Carrier (Agnès-du-Carmel) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à St-Maxime de Scott, de monsieur Hormidas Carrier et de dame Philomène Rhéaume. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Brigitte laisse dans le deuil ses sœurs: Victoire, s.s.c.m., Agathe s.s.c.m., ses frères: Simon (Gisèle Lauzier), Jude (Huguette Tanguay), de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée dans la Maison du Père: Robert (Jacqueline Giroux), Léonard (Renée Paré).