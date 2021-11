Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le club Vinland

Après avoir connu une longue et belle carrière dans les salles du Québec, Le club Vinland est désormais diffusé sur les plateformes de vidéo sur demande. Campé dans un collège de garçons de Charlevoix, à la fin des années 1940, ce très beau drame du réalisateur Benoît Pilon (Ce qu’il faut pour vivre) est centré autour d’un personnage de frère enseignant progressiste et charismatique (formidable Sébastien Ricard) qui parvient à stimuler ses élèves en les entraînant dans un projet de fouilles archéologiques. Cette histoire inspirante, qui rappelle à certains égards des classiques du genre comme Les choristes et La société des poètes disparus, touche droit au cœur.

► Où : En vidéo sur demande

— Maxime Demers

Prisoners of the Ghostland

Visiblement, Nicolas Cage se voue véritablement à sa nouvelle vocation de héros de films d’épouvante (ou, à tout le moins, bizarroïdes). Après les Primal, Wally’s Wonderland et autres Mom and Dad, l’acteur oscarisé nous arrive aujourd’hui avec la fable Prisoners of the Ghostland, désormais offert en vidéo sur demande. C’est étrange, pétaradant et très, très singulier. Bref, c’est le remède idéal à la grisaille de novembre.

► Où : En vidéo sur demande

— Bruno Lapointe

Le retour de Joe Exotic

Au début de la pandémie, en mars 2020, la série documentaire Tiger King est rapidement devenue un phénomène planétaire. On y suivait les péripéties du très excentrique Joe Exotic et son « parc de félins ». Passionné par les tigres, l’hurluberlu avait maille à partir avec sa principale compétitrice : Carole Baskin. Complot pour meurtres, trahison, cruauté animale, cette première saison s’est avérée très divertissante durant le premier confinement. Un an et demi plus tard, alors que Joe Exotic purge toujours une peine d’emprisonnement, voilà que Tiger King est de retour pour une deuxième saison que l’on annonce encore plus extravagante. Mais est-ce vraiment possible ?

► Où : Sur Netflix

— Raphaël Gendron-Martin

Un superbe Concerto de Dvorak

En septembre dernier, la violoniste américaine Hillary Hahn était de passage à la Maison symphonique pour deux concerts avec l’Orchestre symphonique de Montréal. La musicienne, originaire de Lexington en Virginie, détentrice de trois trophées Grammy, et l’ensemble québécois, sous la direction de Rafael Payare, ont offert une superbe version, tout en virtuosité et en nuances, du Concerto pour violon d’Antonin Dvorak. Un superbe 32 minutes de musique classique avec, en complément, la Symphonie numéro 2 de Brahms. La webdiffusion est en ligne jusqu’au 7 décembre.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc