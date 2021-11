CLOUTIER, Marthe-Andrée



À Rivière-Ouelle, Qc, le 14 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Marthe-Andrée Cloutier, épouse de Robert O'Farrell, fille de feu Réal Cloutier et de feu Gilberte Duval. Elle demeurait à Rivière-Ouelle ainsi qu'à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Jean-Robert et sa fille Barbara, son gendre Sylvain Trudel, ses petits-enfants: Sophie Reyno et Braedon O'Farrell, Gabriel et Benjamin O'Farrell et son frère Philippe Cloutier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs membres de la famille et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer de votre localité. Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie au site web suivant: www.coopfuneraire2rives.com. La famille tient à remercier le docteur Lebel et les équipes soignantes des services de santé de La Pocatière pour leur soutien et les bons soins prodigués.