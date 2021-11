Boulangerie St-Méthode: sentir le pain à 500 pieds à la ronde

Lorsque vient le temps de choisir son pain tranché sur les étagères du supermarché, les options québécoises sont limitées. Mais il y en a une qui, depuis 1947, n’a jamais disparu : St-Méthode.

St-Méthode depuis 1947 Fondateur — Mariette et Joseph Faucher Siège social — Adstock Activité — Pain tranché Effectif — 400 employés • • Photo tirée de la page Facebook de la Boulangerie St-Méthode

La boulangerie a été fondée par Joseph Faucher et Mariette Robert qui sont les parents de l’actuel propriétaire et président de la boulangerie St-Méthode; Benoit Faucher.

Cette boulangerie familiale située dans Chaudière-Appalaches, dans la municipalité d’Adstock — anciennement le village de Saint-Méthode-de-Frontenac —, produit 800 000 pains par semaine.

Elle possède environ 25 % du marché du pain tranché au Québec, et 52 % du marché du pain à grains. St-Méthode est la deuxième boulangerie en importance dans la province, devant Weston et derrière Grupo Bimbo, entreprise mexicaine qui a acheté Canada Bread pour 1,8 milliard $ en 2014.

« On est le petit des grands ou le grand des petits », s’exclame Benoît Faucher, 62 ans, à la tête de l’entreprise familiale depuis 2014.

Ce sont ses parents, Mariette et JosephFaucher, qui ont fondé l’entreprise. Mariette venait d’une famille de boulangers, Joseph d’une famille de beurrier.

Deuxième génération active

« Ça a commencé de façon très modeste, avec une production d’environ 1000 pains par semaine. La boulangerie était très petite, les plafonds étaient très bas et il faisait très chaud là-dedans », raconte M. Faucher.

Aujourd’hui, ça sent le pain à 500 pieds à la ronde près du village d’Adstock.

« Je ne le sens plus, mais quand je reviens de vacances, ça revient », rigole le patron.

Le jeune Benoît a commencé à travailler dans l’entreprise très tôt, vers 11-12 ans, comme ses cinq frères, entre autres dans le secteur de l’emballage. Il est officiellement arrivé dans l’entreprise à 18 ans.

Depuis 2014, il est le seul Faucher à être actionnaire, avec trois de ses vice-présidents, qui, eux, ne sont pas de la famille.

« On était cinq frères actifs en même temps dans l’entreprise jusqu’en 2014. Aujourd’hui, il ne reste que mon frère Gaston et moi, mais il a vendu ses parts il y a 25 ans déjà », expose l’entrepreneur de deuxième génération.

Préparer la relève

Aujourd’hui, la boulangerie St-Méthode compte tout près de 400 employés, en plus d’une centaine de routes de distribution, dont la responsabilité est confiée à des contractants externes.

L’entreprise familiale compte 35 produits « pour réponde à plusieurs créneaux ». Ils ont deux points en commun, selon le patron : « ils sont bons et ils sont santé ».

Afin d’assurer la croissance et de produire plus de pain, l’achat d’une usine à Magog a été réalisé il y a déjà plus de 15 ans. St-Méthode compte donc sur trois lignes de production qui, ensemble, permettent de sortir 10 000 pains à l’heure.

Avec un tel succès à gérer, Benoît Faucher prépare la relève. En plus de ses trois vice-présidents à qui ils délèguent « beaucoup de responsabilités », son fils Jean-François et son neveu Francis sont à ses côtés.

Le patron sera toutefois là pour quelques années encore. Benoît Faucher pourra donc sentir le pain que son entreprise produit encore quelques fois, au retour de ses vacances annuelles.

Photo Courtoisie

Des ingrédients québécois de qualité

« Il y a 10 ans, toutes nos farines venaient de l’Ouest canadien », glisse le grand patron de la boulangerie St-Méthode, Benoît Faucher.

C’est lui qui a lancé le projet fou de tout produire avec des ingrédients locaux.

« On voulait se différencier », dit-il.

La mission a été accomplie haut la main. En plus d’être certifiés sans OGM, tous les pains St-Méthode ont une haute teneur en protéine et une faible teneur en glucide.

« On ne prend pas la santé des gens à la légère », lance le patron d’un ton sérieux.

Long chemin

Avant d’entreprendre ce « gros projet », il n’y avait pas beaucoup de bon blé avec protéines cultivé au Québec.

« Ça avait été délaissé », confie Benoît Faucher.

Il s’est donc attelé à la tâche de relancer la filière en collaboration avec les Moulins de Soulanges, créateurs et producteurs de farines de spécialité.

« Aujourd’hui, presque toutes nos farines — blé, avoine, orge — viennent du Québec », dit-il, fier de son approvisionnement local en agriculture.

Car St-Méthode produit très peu de pain blanc. Il faut donc trouver les bons ingrédients.

« Quand on développe un produit, on veut qu’il soit bon, mais aussi qu’il soit santé », avance le patron.

C’est d’ailleurs la marque de commerce de l’entreprise : des produits santé.

Et même si le prix des matières premières augmente rapidement par les temps qui courent, le patron n’a pas l’intention d’augmenter le prix de ses pains.

« C’est la même chose avec les farines d’ici. Ce n’était pas moins cher, mais nous n’avons pas augmenté le prix de nos pains pour autant », dit-il.