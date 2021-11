Boxe: Andrade expéditif pour garder son titre WBO

L’Américain Demetrius Andrade a facilement conservé sa ceinture WBO des poids moyens en battant l’Irlandais Jason Quigley, par arrêt de l’arbitre au 2e round, vendredi à Manchester dans le New Hampshire.

Andrade, qui a remporté l’intégralité de ses 31 combats, dont 19 avant la limite, a fait tomber une première fois son adversaire au premier round, avec des enchaînement gauche droite.

Ces mêmes combinaisons ont eu le même effet dans la reprise suivantes. Quigley, impuissant et dépassé, est tombé une deuxième fois, puis une troisième, avant que l’arbitre n’arrête les frais.

«J’ai fait ce que j’ai dit. Je me sentais bien et j’ai envoyé un message. Vous vouliez des KO je les ai réussis !», a commenté Andrade, connu pour sa patience parfois trop prononcée sur le ring et qui a en effet montré de l’agressivité et une envie d’en finir vite.

Son prochain combat, il l’anticipe déjà, soit contre le Mexicain Jaime Munguia, soit contre le vainqueur ou perdant du combat entre le Kazakh Gennadiy Golovkin, détenteur de la ceinture IBF, et le Japonais Ryota Murata, prévu le 29 décembre à Saitama (Japon).