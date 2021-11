BÉDARD, Louise Baril



Le 20 octobre 2021, au Centre d'hébergement le Faubourg est décédée, sereinement et entourée des siens, dame Louise Baril, épouse de monsieur Marc Bédard. Âgée de 86 ans, elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Lyne-Andrée Mathieu), Kathleen (Marie-Claude Morin) et Nathalie (Roch St-Hilaire); ses petites-filles : Raphaëlle (Michael Faubert), Myriam (Alessandro Farinaccio), Camille, Florence et Juliette; ses sœurs : Raymonde, Denise et Monique; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Baril : Georgette Beaudoin et Marc-André Létourneau; de la famille Bédard : René (Madeleine Rochette), Guy (Mariette Thériault), Pierrette, Charlotte, Lucie Cliche-Bédard et Michèle, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. Louise est allée rejoindre plusieurs frères et sœurs qui l'ont précédée dans le repos éternel. Animée par une profonde empathie, elle a travaillé comme infirmière en psychiatrie pendant plus de 40 ans à l'IUSMQ (anciennement Robert Giffard) et à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, puis comme infirmière en podologie. Femme de cœur et de tête, elle a été une mère dévouée et aimante, de même qu'une amie fidèle et attentive. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement le Faubourg pour l'excellence des soins et services prodigués à Louise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : www.fondationfais.org/