THIBODEAU, François



À St-François-de-l'Île-d'Orléans, le 13 novembre 2021, à l'âge de 45 ans, est décédé M. François Thibodeau époux de dame Nathalie Lemelin. Il était le fils de feu M. Roger Thibodeau et de dame Christiane Pagé. Il demeurait à St-François-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireet de là au cimetière de St-François-de-l'Île-d'Orléans.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nathalie ; ses enfants : Olivier, Léa et Lauralie Thibodeau ; sa sœur Elaine (Dany Trépanier), ses beaux-parents Emmanuel Lemelin (Huguette Gingras), ses belles-sœurs : Caroline et Valérie Lemelin ; son neveu Jérôme et sa nièce Corine Trépanier, ainsi que plusieurs ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation Deuil-Jeunesse, 8007 boulevard Mathieu, Québec, Québec, G1G 3M1 418 624-3666 https://www.deuil-jeunesse.com/faire-un-don ou à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec, 1310 1e av., Québec (Qc), G1L 3L1. 418 683-4588/ www.cpsquebec.ca