Victoire du CH: «Ça fait vraiment du bien»–Montembeault

Avec l’absence de Carey Price et la commotion cérébrale à Jake Allen, Samuel Montembeault a maintenant un rôle plus important. L’ancien gardien des Panthers a savouré sa première victoire avec sa nouvelle équipe.

« Ça fait vraiment du bien. C’est le fun de venir enfin vous parler avec un sourire dans la face. Je pense qu’on a vraiment connu un bon match. Pour moi, comme gardien, c’est toujours plus facile de jouer avec une avance. Ça te retire une pression sur les épaules. J’ai aimé mon match. »

– Samuel Montembeault

Auteur de deux buts contre les Predators, Ryan Poehling a maintenant trois buts en six matchs depuis son rappel du Rocket de Laval. Invisible pour une grande portion du camp, Poehling se rebâtit tranquillement une confiance.

« Mentalement, je me sens mieux. Je sais que je dois juste avoir confiance en moi. C’est la chose la plus importante. Si je fais des erreurs, je dois juste travailler encore plus fort. Dans le pire des scénarios, je retourne à Laval, un endroit que j’aime. Ça m’aide. Je fais un bon travail dernièrement. »

– Ryan Poehling

Atteint au visage par un coup de bâton de Tanner Jeannot en troisième période, Artturi Lehkonen a pris sa revanche avec une bonne mise en échec. Il a toutefois écopé d’une punition.

« Je trouve que c’était une mise en échec légal. C’était une mauvaise décision de l’arbitre. »

– Artturi Lehkonen

