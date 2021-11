Le Palais Montcalm, Maison de la musique, ouvrira, dès le 1er décembre, sa nouvelle salle Chez Madame Belley. D’une capacité allant de 75 places assises à 120 personnes debout et avantageusement situé à l’avant du Palais Montcalm, ce nouveau lieu de diffusion accueillera principalement des artistes émergents. Les plus âgés se souviendront qu’au Palais Montcalm, dans les années 60 et 70, le spectacle ne se limitait pas toujours à la scène. Certains soirs, un personnage haut en couleur faisait une entrée remarquée dans la salle : Mme Henriette Belley (photo). L’énigmatique dame, cartomancienne et couturière, répétait inlassablement le même scénario. Juste avant le début du spectacle, alors que les lumières étaient tamisées et que le public était assis, elle descendait fièrement l’allée jusqu’à son fauteuil situé tout près de la scène. Sous les applaudissements, elle tendait les bras vers l’assistance en guise de remerciements. Cette dame solitaire aux tenues extravagantes est décédée 30 avril 1980 à Québec, emportant avec elle tout son mystère.

Le Cactus, une histoire à succès

Alors que les restaurateurs tentent de survivre en cette période de crise et de pénurie de main-d’œuvre, le bar à bières Cactus, de l’avenue Myrand de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, se sort brillamment de cette épreuve.Son secret, depuis l’ouverture en novembre 1990, n’est nul autre qu’une équipe dévouée qui se serre les coudes. Louis Caron (photo), copropriétaire et directeur des opérations et Hugues Gagnon, copropriétaire, assurent que c’est grâce au sentiment de communauté qui règne sur place que l’établissement, voisin de l’Université Laval, a su traverser le temps et « passer au travers ». Le Cactus a toujours été un lieu de rassemblement de choix pour les universitaires, les jeunes professionnels et la fidèle clientèle des 31 dernières années. Bonne fête Cactus.

Norman et fils

Plusieurs se souviendront certes du grand magasin Norman, à l’intersection des rues Saint-Joseph Est et du Pont, à Québec qui tenait une fois par année sa célèbre et très courue (photo) vente à 1 ¢, l’ancêtre du Boxing Day. Son fondateur Berel Pedvis (photo) est décédé paisiblement à Montréal le 9 novembre dernier à l’âge de 88 ans. Berel Pedvis est né et a grandi à Québec où il a dirigé le magasin de mode Norman et Fils avec son père Norman. Dans les années 1970, ce secteur du quartier Saint-Roch sera recouvert par le mail Saint-Roch. Les grands magasins comme Norman, Pollack et Paquet vont presque tous déménager ou disparaître.

En souvenir

Le 20 novembre 1945. Ouverture du procès de Nuremberg intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il aboutit, le 1er octobre 1946 à la condamnation à mort par pendaison de douze condamnés.

Anniversaires

Joe Biden (photo), 46e président élu des États-Unis, 79 ans... Max Pacioretty, attaquant des Golden Knights de Vegas (LNH), 33 ans... Andrew Ranger, pilote de course automobile québécois, 35 ans... Marc Labrèche, comédien acteur et animateur du Québec, 61 ans... Bo Derek, actrice américaine et productrice américaine, 65 ans... Jocelyn Bourque (Jos pour les intimes) ex-directeur des sports au Journal de Québec, 74 ans... Nanette Workman, chanteuse québécoise, 76 ans.

Disparus

Le 20 novembre 2020 : Ken Schinkel (photo), 87 ans, ex-joueur (1967-1973) et entraîneur-chef (1973-1977) avec les Penguins de Pittsburgh de la LNH... 2019. Michael J. Pollard, 80 ans, acteur américain, connu pour son rôle dans Bonnie and Clyde, aux côtés de Warren Beatty et Faye Dunaway en 1967... 2018 : Aaron Klug, 92 ans, physicien et chimiste britannique (Prix Nobel de chimie en 1982)... 2017 : Peter Berling, 83 ans, acteur, producteur et écrivain allemand qui travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur Werner Herzog... 2013 : Sylvia Browne, 77 ans, médium et écrivaine américaine... 2011 : Sergio Scaglietti, 91 ans, carrossier italien... 2008 : Bob Jeter Jr., 71 ans, joueur de football de la NFL (11 saisons)... 2006 : Robert Altman, 81 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain... 2005 : Henri Tranquille, 89 ans, libraire montréalais, guide de maintes carrières littéraires au Québec... 1995 : Serguei Grinkov, 28 ans, champion du monde de patinage artistique et double champion olympique.